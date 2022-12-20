Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Президент России Владимир Путин позлравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. С соответствующим обращением российский лидер выступил во вторник, 20 декабря.

Путин отметил трудность и ответственность работы у служащих, которые каждый день защищают основы конституционного строя и целостность страны на фоне только увеличивающихся угроз в постоянно меняющемся мире. По мнению президента, их профессионализм и стойкость всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже российской безопасности.

«Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, главного управления специальных программ за компетентность и мужество. За то, что вы незамедлительно без ссылок на обстоятельства готовы выполнить самые сложные задачи», ― подчеркнул Путин.

Российский лидер заверил, что государство со своей стороны пообещает продолжать снабжать сотрудников спецслужб современной техникой, новейшим вооружением и новыми опытными, подготовленными кадрами.

«Среди главных приоритетов работы всех спецслужб и, прежде всего, ФСБ остается борьба с терроризмом. Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно», ― обратил внимание президент России.

Путин также отметил среди приоритетных направлений работы противодействие распространению экстремизма, воинствующего национализма, призывов к насилию, а также провокаций с целью разжечь межнациональную рознь.

«Дорогие друзья, важнейшими результатами вашей работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России. Уверен, вы хорошо это осознаете и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи. Честно, на совесть служить родине и нашему народу», ― добавил Владимир Путин.

День ФСБ традиционно отмечается в России с 1995 года. Помимо сотрудников ФСБ 20 декабря также принято поздравлять разведчиков Службы внешней разведки (СВР) и сотрудников Федеральной службы охраны.

Чаще всего праздничные мероприятия у сотрудников спецслужб проходят в закрытом формате по причине секретности их работы. Также в этот день проходит торжественный прием в Кремле. На нем нередко выступают артисты и общественные деятели, поздравляющие российских разведчиков с профессиональным праздником.