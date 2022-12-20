Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе спецоперации

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Как отметили в военном ведомстве, гвардии ефрейтор Артем Ларионов обнаружил группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящуюся в заброшенном здании одного из населенных пунктов. Грамотно распределив силы подчиненных, он атаковал украинских боевиков. В ходе боя Ларионов уничтожил пулеметный расчет боевиков. Противник был вынужден покинуть заброшенное здание и отступить. В результате ожесточенных боестолкновений населенный пункт был освобожден.

Спустя несколько дней при поддержке артиллерии и тяжелой техники противник предпринял попытку вернуть контроль над населенным пунктом и атаковал участок обороны подразделения, в состав которого входил Ларионов. В ходе отражения атаки военнослужащий огнем из БМП вывел из строя два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и уничтожил до 10 боевиков ВСУ.

Также командир мотострелкового взвода лейтенант Александр Шеханов следовал в составе колонны и обнаружил вооруженную группу бойцов ВСУ, готовящих засаду, после чего сходу атаковал боевиков. Противник, оказывая сопротивление, сосредоточил огонь на машине Шеханова, что позволило основным силам колонны перестроиться в боевой порядок и вступить в бой. Несмотря на полученное ранение, Шеханов действовал на передовом рубеже атаки и руководил действиями подчиненных, что позволило нанести существенный урон живой силе противника.

В ходе боя ВСУ отрезали часть колонны от основных сил. Сдерживая наступление боевиков, Шеханову удалось вывести более 20 человек после чего, соединившись с резервом, перейти в контрнаступление и разбить врага.

Минобороны сообщило, что старший сержант Евгений Зверев с риском для жизни выполняет боевую задачу по бесперебойному снабжению подразделений российских войск, участвующих в специальной военной операции. В ходе очередного выезда колонна, в составе которой двигался Зверев, подверглась минометному обстрелу. Военнослужащий, маневрируя грузовым автомобилем, вывел машину из-под вражеских снарядов. Решительные действия Зверева позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделения, находящимся на передовой.

Ранее, 19 декабря, российские военнослужащие из группы «Викинг» обнаружили и ликвидировали опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что цели были обнаружены с помощью беспилотника.

Тогда же Минобороны РФ рассказало, что российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в районе освобожденного населенного пункта.

Накануне, 18 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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