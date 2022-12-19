Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Москвы
Автомобиль скорой помощи и Mercedes столкнулись на Крымском Валу в центре Москвы, есть пострадавшие. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил источник «Известий».
«Пострадали три человека», — поделился он.
Источник уточнил, что пострадали водитель иномарки, фельдшер и водитель скорой помощи.
Сейчас движение по дороге ограничено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что в Москве 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе жилого дома на улице Реутовская. Инцидент произошел 19 декабря.
Женщина шла по автомобильной части, в это время водитель ехал задним ходом и наехал на нее.