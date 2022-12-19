Мэр Львова сообщил о большой очереди из грузовиков на границе с Польшей

На украинской границе с Польшей образовалась очередь из грузовиков в 30 км. Об этом в понедельник, 19 декабря, мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, очередь тянется крайне медленно и водители грузовиков рискуют встретить Новый год в пробке.

«Очередь из грузовиков на украинско-польской границе — около 30 км. Веревка тянется бесконечно долго. Эта ситуация, несмотря на обещания, никак не может разрешиться», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Садовой, на границе нет общего контроля. В итоге каждый грузовик проходит две таможни: украинскую и польскую. Мэр добавил, что пути решения такого положения он обсудил на сегодняшней встрече с руководителем кабинета еврокомиссара по транспорту Вальтером Гоэтцом.

В конце ноября министерство инфраструктуры Украины сообщило о старте польско-украинского проекта «Открытая граница». В его рамках планировалось вдвое увеличить пропускную способность пункта «Краковец–Корчова» и нарастить экспортно-импортный поток через границу. Ожидалось, что модернизация затронет и другие пункты на границах со странами Евросоюза (ЕС).

Между тем 15 декабря сообщалось, что очереди из грузовиков также наблюдаются на границах Белоруссии и России с европейскими странами. Перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до десяти дней, рассказали «Известиям» в грузоперевозочных компаниях. Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза — в Польшу и Литву.