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Новогодняя елка в Киеве работает от генератора

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Киев продает гражданам Украины генераторы, которые посылают Европа и другие страны в виде гуманитарной помощи. Об этом 19 декабря заявил телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров.

Отмечается, что Евросоюз (ЕС) выделил Украине 400 генераторов, Германия — 470, Австрия — 21, Азербайджан — 50. Кроме того, 20 штук поставили от футбольного клуба «Реал Мадрид». Эстония направила на Украину 11 автобусов с генераторами. Тайвань выделил $30 млн на генераторы, Грузия — $560 тыс. В поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) от США также вошли генераторы.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

Добров заявил, что часть генераторов Киев устанавливает в больницы, школы и другие государственные учреждения. В свою очередь, населению предлагается купить устройство за собственные деньги в три раза дороже, чем они стоили в сентябре. Добров напомнил, что в начале декабря премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль сообщил о ввозе бизнесменами в страну 500 тыс. маломощных генераторов.

При этом руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский рассказал о взятках для получения генератора, которые должны раздаваться бесплатно.

«Их с удовольствием продают практически все на Украине, кто имеет хоть какое-то отношение к их распределению. Причем продают как право получить бесплатный генератор. Ну то есть фактически люди платят взятку за то, что им этот генератор предоставляется от государства», — заявил Ногинский.

Как отметил телеведущий, в небольших населенных пунктах генератор сразу же нагружается максимальным количеством пользователей, из-за чего происходит возгорание. По его словам, только в первые 12 дней декабря число пожаров из-за обогревателей, печей и генераторов на Украине возросло вдвое.

«Открываем сайт, где на Украине можно купить дизельный генератор. В продаже только самый маломощный. Всех остальных просто нет в наличии. С бензиновыми генераторами попроще, есть выбор. Немецкие, польские, со всей Европы», — добавил Добров.

Кроме того, телеведущий рассказал о увеличившейся сумме выплат стран Запада на поддержание Киева.

«Если раньше в Киеве считали, что Запад должен дать ему в следующем году $55 млрд помощи, то теперь к этой цифре прибавилось еще $44 млрд. За разрушенную энергетику. То есть почти $100 млрд. Вы понимаете, какие деньги пойдут в карманы всех участников гешефта?» — задается вопросом Добров.

Ранее в этот день украинская энергетическая компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины.

Также 17 декабря «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании отметили, что ситуация также осложняется непогодой.

Накануне компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию. Там указали, что в результате ударов РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, в свою очередь, что в стране вводятся аварийные отключения электричества.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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