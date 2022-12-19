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Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР

Глава МИД Лавров: РФ примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
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Фото: РИА Новости
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Российские представители будут участвовать в расследовании инцидента в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Нам власти ЦАР сразу же дали стопроцентное заверение, что он будет расследован, это расследование уже началось, наши специальные представители будут участвовать», —​ отметил он в эфире Первого канала.

По словам министра, происшествие следует расценивать как террористический акт, однако он усомнился в том, что это может быть частью «глобальной охоты» на россиян.

Ранее, 16 декабря, глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый получил посылку, в которой находилась взрывчатка. Устройство сдетонировало, в результате чего Сытый получил серьезные травмы. Он был госпитализирован.

Позже в этот день стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов» с призывом к русским убираться из Африки.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

МИД Франции отверг обвинения в причастности к взрыву. В ведомстве заявили, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.

19 декабря в российском посольстве в ЦАР сообщили, что Алексей Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения. Сотни жителей республики собрались у аэропорта, чтобы поддержать пострадавшего.

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