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Песков назвал неприемлемыми попытки Евросоюза установить потолок цен на газ

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Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение Евросоюзом потолка цены на голубое топливо.

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«Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что Москва примет ответные меры, как это было с потолком по нефти.

По мнению Пескова, подобные ограничения нарушают рыночный процесс ценообразования и становятся «посягательством на рыночные процессы».

Ранее в понедельник Совет Евросоюза (ЕС) сообщил, что потолок цен на газ в блоке вводится с 15 февраля на уровне 180€.

Ограничение вступит в силу с 15 февраля. При этом необходимо соблюдение двух условий: цена на газ будет держаться в течение трех дней на уровне €180, а разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35, уточняет «Газета.Ru».

Обсуждение потолка цены на газ велось в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией.

Москва подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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