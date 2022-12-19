СМИ рассказали о выгоде поставок европейских генераторов для Киева

Киев зарабатывает на своих гражданах с помощью генераторов, которые западные страны посылают на Украину в качестве гуманитарной помощи. Такое мнение 19 декабря выразил телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров в своем блоге.

Среди стран, поставивших Украине генераторы, журналист указал Австрию, Азербайджан, Германию, Грузию, США, Тайвань, Эстонию, а также Евросоюз (ЕС) и футбольный клуб «Реал Мадрид».

По словам Доброва, часть этих генераторов Киев устанавливает в больницах, школах и других государственных учреждениях. Населению при этом их предлагают купить по цене в три раза выше.

«И дальше точно так же их с удовольствием продают практически всё на Украине, кто имеет хоть какое-то отношение к их распределению. Причем, продают как право получить бесплатный генератор. Ну то есть фактически люди платят взятку за то, что им этот генератор предоставляется от государства», — сказал руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский, подчеркнув, что эти генераторы рассчитаны на краткосрочную работу в случае перебоев с энергопитанием.

Добров указал, что на сайте, на котором можно приобрести дизельный генератор, в наличии есть только самый маломощный.

Он также рассказал о том, что новогодняя елка в Киеве работает только от генератора, подсветка рассчитана только на несколько часов.

Телеведущий заявил, что Киев продолжает обманывать своих граждан, обратив внимание на расхождение в показаниях властей. Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что противовоздушная оборона (ПВО) сбивает все российские ракеты. Между тем пресс-офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявлял, что баллистика недоступная для сбивания теми средствами ПВО, которые находятся на вооружении у Украины сейчас.

«Если раньше в Киеве считали, что Запад должен дать ему в следующем году $55 млрд помощи, то теперь к этой цифре прибавилось еще $44 млрд. За разрушенную энергетику. То есть почти $100 млрд. Вы понимаете, какие деньги пойдут в карманы всех участников гешефта?» — отметил Добров.

Ранее в этот день бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме Украины критической. По его словам, в результате последнего удара повреждено очень много инфраструктуры распределительных сетей: это и подстанции, и высоковольтные сети.

Ранее, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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