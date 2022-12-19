Шульгинов отметил необходимость анализа решения ЕС по потолку цен на газ

России нужно проанализировать принятое Евросоюзом (ЕС) решение по потолку на газ. Об этом 19 декабря заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

По его словам, ответ может быть аналогичен, как в случае с потолком цен на нефть.

«Посмотрим сейчас условия, связанные с принятием такого решения, и примем решение. Надо почитать все условия», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день страны ЕС согласовали лимит цен. Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, ранее скептически относившаяся к инициативе.

Мера начнет действовать с 15 февраля, цена составит €180 за 1 МВт·ч. В совете блока заявили, что данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки установить потолок цен на газ неприемлемыми. Он подчеркнул, что решениями ЕС нарушается рыночный процесс ценообразования и предупредил об ответе на данную меру.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.