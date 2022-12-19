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Шульгинов отметил необходимость анализа решения ЕС по потолку цен на газ

Глава Минэнерго РФ Шульгинов заявил, что решение Европы по потолку цены на газ нужно проанализировать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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России нужно проанализировать принятое Евросоюзом (ЕС) решение по потолку на газ. Об этом 19 декабря заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

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По его словам, ответ может быть аналогичен, как в случае с потолком цен на нефть.

«Посмотрим сейчас условия, связанные с принятием такого решения, и примем решение. Надо почитать все условия», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день страны ЕС согласовали лимит цен. Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, ранее скептически относившаяся к инициативе.

Мера начнет действовать с 15 февраля, цена составит €180 за 1 МВт·ч. В совете блока заявили, что данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки установить потолок цен на газ неприемлемыми. Он подчеркнул, что решениями ЕС нарушается рыночный процесс ценообразования и предупредил об ответе на данную меру.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

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