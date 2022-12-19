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Венгрия выступила против введения потолка цен на газ в Евросоюзе

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Власти Венгрии проголосовали против установки потолка цен на газ на территории Евросоюза, а Нидерланды и Австрия воздержались от голосования. Об этом 19 декабря рассказала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в беседе с журналистами.

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«Сегодня весь день шла дискуссия. На первой фазе было получено квалифицированное большинство. Председательство, как и мы все, хотело, чтобы соглашение было достигнуто с участием как можно большего числа стран. Мы продолжили переговоры. Спустя несколько часов мы вернулись с компромиссом. Воздержалась Австрия и Нидерланды, Венгрия была против, все остальные страны с большим или меньшим уровнем удовлетворения поддержали это решение», — рассказала она.

Ранее 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

Позднее в Кремле прокомментировали решение Евросоюза ввести предел цен на газ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение посягательством на рыночное ценообразование.

Также в понедельник эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что ЕС установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

В начале декабря президент России Владимир Путин сообщил о том, что Москва не намерена поставлять энергоресурсы тем государствам, которые примут ценовой потолок, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти санкции.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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