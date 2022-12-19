Песков назвал попытки установить потолок цен на газ неприемлемыми

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 декабря, назвал попытки установить потолок цен на газ неприемлемыми.

«Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва примет соответствующие ответные меры, как это было с потолком по нефти.

В этот же день стало известно, что страны ЕС согласовали лимит цен. Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Потолок цен на газ вводится с 15 февраля на уровне €180 за 1 МВт·ч.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день, комментируя информацию о согласовании ЕС предельной цены на газ, назвал это личным делом Евросоюза.

Также в понедельник эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что ЕС установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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