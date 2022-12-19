Жители Воронежской области купили страховок на 9 млрд рублей за девять месяцев

За девять месяцев 2022 года жители Воронежской области потратили на покупку страховок около 9 млрд рублей. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на отделение Банка России по ЦФО.

При этом около половины всех полисов пришлось на ОСАГО. Вторую строчку по популярности заняло страхование жизни и автокаско.

Также, как отмечается в материале, за указанный период в Воронежской области ьыло заключено около 320 тыс. договоров. Это 60% от результатов первого полугодия. При этом выплаты по договорам в третьем квартале составили 6 млрд рублей.

Ранее, 12 декабря, «Известия» писали, что в ЦБ планируют ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск кражи средств с использованием методов социальной инженерии.