Турция начала добывать нефть на юго-востоке страны

Турция начала добычу нефти на юго-востоке страны в Мардине. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет «Нефть и капитал» со ссылкой на местные СМИ.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сейчас работы по разведке месторождений продолжаются в самых разных частях страны.

«Те, кто еще недавно ухмылялся при сообщениях о достижениях Турции, завтра будут обращаться за помощью к Анкаре», — считает Эрдоган, отмечая активное развитие Турции.

Он напомнил об открытии самого большого газохранилища Европы «Силиври» недалеко от Стамбула, в качестве примера.

Как сообщают журналисты, Турция стремится к добыче 25 тыс. б/с на юго-востоке.