Турция начала добывать нефть на юго-востоке страны
Турция начала добычу нефти на юго-востоке страны в Мардине. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет «Нефть и капитал» со ссылкой на местные СМИ.
Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сейчас работы по разведке месторождений продолжаются в самых разных частях страны.
«Те, кто еще недавно ухмылялся при сообщениях о достижениях Турции, завтра будут обращаться за помощью к Анкаре», — считает Эрдоган, отмечая активное развитие Турции.
Он напомнил об открытии самого большого газохранилища Европы «Силиври» недалеко от Стамбула, в качестве примера.
Как сообщают журналисты, Турция стремится к добыче 25 тыс. б/с на юго-востоке.