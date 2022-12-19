В Твери за выходные выпал недельный объем снега

В прошедшие выходные в Твери выпал недельный объем снега. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается в материале, расчистка улиц в Твери ведется круглосуточно. Так, в выходные работало до 30 единиц специальной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры и др. А пешеходные зоны убирали более 140 дворников.

За два дня с улиц города вывезли 7484 куб. м снега.

Ранее в понедельник сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.