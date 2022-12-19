Под Сыктывкаром заметили волков

Жители поселка Седкыркещ, который расположен под Сыктывкаром в Республике Коми, рассказали о том, что в населенный пункт пришли волки. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет ИА «Комиинформ».

Так, по словам одной из местных жительниц, хищники потрепали собак на ее участке в ночь на 18 декабря.

«Лайки не пострадали, а алабай получил серьезную травму шеи, и только оказанная экстренная медицинская помощь спасла ему жизнь», — рассказала она.

Ранее, в декабре, в поселке Краснозатонский охотники организовали облаву и поймали волчицу, которая несколько недель подряд убивала местных собак.

11 декабря волк попал в капкан на территории села Зеленец в Сыктывдинском районе Коми. Хищник был ликвидирован.