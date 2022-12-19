Один человек погиб в ДТП в Ульяновской области

Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Тереньгульском районе Ульяновской области. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 17 декабря в 14:38 на трассе «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 «Урал». 54-летняя водитель Daewoo не справилась с управлением, въехала в дорожное ограждение, а после столкнулась с автомобилем Isuzu. От полученных травм женщина скончалась на месте до прибытия медиков.

Обстоятельства происшествия выясняются.

17 декабря сообщалось, что женщина с двумя детьми пострадала на улице Дубовика в Ленинском районе Саратова, после того как водитель седана Renault Logan совершил на них наезд. Пешеходы пересекали дорогу по переходу.