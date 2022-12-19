Заксобрание Севастополя утвердило бюджет города на три года

Законодательное собрание Севастополя во втором чтении утвердило проект о бюджете города. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет «Новый Севастополь».

Как отмечается в материале, прогнозируется общий доход в размере 70,8 млрд рублей. Из них безвозмездных поступлений — 45,7 млрд рублей. Расходы должны составить 75,4 млрд рублей.

«Верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2024 года планируется в сумме 3,7 млрд рублей. Долг по государственным гарантиям города не планируется», — также говорится в сообщении.

При этом общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 61,4 млрд рублей, на 2025 год — 56,5 млрд рублей.

Сейчас проект ждет согласования минфина, отмечает ИА «Крыминформ».