Движение на трассах в Оренбуржье ограничили из-за непогоды

В Оренбургской области ввели ограничения движения на приграничной с регионом территории Татарстана. Причина — неблагоприятные погодные явления в виде снега, дождя и плохой видимости.

Так, ограничено движение для грузовиков и рейсовых автобусов на участке дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном с 10-го км + 910 м по 399-й км + 065 м. Меры будут действовать до улучшения погодных условий, поясняет Урал56.Ру.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем Telegram-канале опубликовал кадры сильной метели на трассе Орск – Оренбург. Он сообщил, что там работает снегоуборочная техника, и попросил водителей быть предельно внимательными или вообще воздержаться от поездок в этом направлении, пишет РИА «Оренбуржье».

Жители Оренбурга сообщили 56orb.ru о травмах, которые они получили по дороге на работу и в школу во время и после ледяного дождя. Так, в травмпункте № 1 очередь из пострадавших выстроилась даже на улице. Такая же ситуация и в отделении экстренного приема городской больницы № 4.

В региональном минздраве агентству сообщили, что уже в 12 часов дня понедельника, 19 декабря, поступило более 100 обращений о полученных повреждениях.

Из-за непогоды из аэропорта Оренбурга не смогли вылететь несколько самолетов.