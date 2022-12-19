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Украинская армия получила на вооружение британские ракеты Marlet
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Украинская армия получила на вооружение британские ракеты Marlet

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Matt Cetti-Roberts
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) опробовали в действии ракеты Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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«Marlet — на вооружении. Кроме Украины, они есть только у двух армий мира — Великобритании и Индонезии. Минобороны Украины показало работу наших [военных] и многоцелевой управляемой ракеты Marlet на базе британского ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — Ред.) Starstreak, — написал он в Telegram-канале.

В опубликованном видео говорится, что ракета Marlet дает возможность украинским войскам построить «многоэшелонированную оборону неба», включающую в себя средства ближнего действия, например, ПЗРК и ЗРК «Бук-М1-2, а также дальнего действия — С-300.

Ранее, 17 декабря, стало известно, что Великобритания отправила Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone 2.

Лондон выделил Киеву новый пакет военной помощи, который оценивается в £50 млн. Он включает в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками и дополняет еще одну очередную оружейную поставку в 1000 зенитных ракет, о которой было объявлено ранее в этом месяце.

Всего в 2022 году Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине, в следующем планирует направить столько же.

9 декабря британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поставку зенитных орудий и ракет для систем противовоздушной обороны на Украину в ближайшие недели.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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