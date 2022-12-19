Рейтинг УК по качеству уборки во дворах составят в Удмуртии

В Удмуртии составят рейтинг управляющих компаний по уборке дворов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании.

По его словам, предстоящие ночь и двое суток будут очень сложными, в регионе был и снег, и дождь, затем установилась нулевая температура, а потом обещают мороз. Все силы необходимо направить на расчистку дворов, дорог и площадей, а также уборку снега.

Глава республики призвал депутатов Госсовета и всех глав районов и городов проинспектировать работу совместно с Госжилинспекцией.

Как пишет ИА «Сусанин», государственные и муниципальные жилищные инспекторы уже начали проводить выездные обследования дворов многоквартирных домов на предмет очистки территории от снега и льда. Проверяется и очистка кровель и козырьков, качество удаления наледи и сосулек с карнизов, балконов и лоджий.

В Ижевске в ночь на 20 декабря планируют вывезти снег с нескольких улиц. Работы будут проводиться на Майской, Западной, Загородной и Буммашевской улицах, а также на улице Карла Маркса. Кроме того, как отмечает udm-info.ru, предстоящей ночью проведут расширение и расчистку дорог на улице Кулаковой. График работ может корректироваться в зависимости от погоды.