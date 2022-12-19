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Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «отдыхать» главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, который заявил о возможном вторжении войск на Украину из Белоруссии. Об этом представитель Кремля заявил 19 декабря.

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Когда журналисты попросили Пескова прокомментировать слова украинского генерала о возможности подобных действий Москвы и Минска, тот уточнил, кого именно они имеют ввиду.

«Ему надо отдыхать. Переработал», — сказал он, услышав, что речь о Залужном.

Ранее, 15 декабря, главнокомандующий украинской армией в интервью The Economist заявил, что российское командование проводит подготовку резервов и якобы может развернуть наступление на Киев. После этого в Вашингтоне отметили, что США не видят признаков подготовки такого наступления.

В Белом доме отметили, что будут следить за действиями российской стороны.

В сентябре Залужный отметил в интервью Time, что вся военная наука находится в России, а глава российского Генштаба Валерий Герасимов является умнейшим стратегом.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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