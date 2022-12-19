Путин поручил включить в учебные программы материалы о геноциде народа нацистами

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки включить в учебные программы школ и вузов, а также в учебники материалы о геноциде советского народа нацистами. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе Кремля.

«Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы (в том числе в федеральные рабочие программы воспитания), общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы, а также в соответствующие учебные издания», — говорится в публикации пресс-службы.

Уточняется, что поручение дано итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», которое прошло 15 ноября.

Кроме того, глава государства поручил продолжить работу по правовой оценке действий нацистов в годы великой отечественной войны и организации судебных процессов.

Данное поручение адресовано Генпрокуратуре и СК РФ, а также властям пятнадцати регионов России. Работа должна быть проведена при участии Верховного суда РФ. Доклад по этому вопросу президент ждет до 30 июня 2023 года, далее — раз в полгода.

29 ноября Путин заявил о продолжении сбора доказательств зверств нацистов во время Великой Отечественной войны.

Он отметил, что огромное значение имеет работа областных и районных судов страны по признанию фактов геноцида мирных граждан в тот период.

10 ноября прокуратура Ставропольского края направила в краевой суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза, совершенного на территории региона немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Там напомнили, что, согласно архивным данным, 12 августа 1942 года в Ставрополе фашисты, собрав на привокзальной площади 3,5 тыс. жителей города, перевезли их в район аэродрома и расстреляли.

20 октября в Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.