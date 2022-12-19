Лавров назвал введение потолка цен на газ личным делом Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 декабря прокомментировал информацию о согласовании странами ЕС потолка цен на газ.

«Вообще никакой реакции. Это их личное дело. Больше нечем заняться — пускай», — заявил министр иностранных дел журналистам.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введенный Евросоюзом (ЕС) лимит цен на газ неприемлемым и счел это посягательством на рыночное ценообразование. По его словам, Москва однозначно ответит на такие действия, но ей понадобится время.

ЕС вводит потолок цен на газ с 15 февраля на уровне €180 за 1 МВт·ч. В Совете ЕС заявили, что данная мера временная, и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Ранее в этот день стало известно, что страны ЕС согласовали лимит цен. Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией.

Москва подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла, и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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