Нижегородские власти не будут вводить сухой закон в новогодние праздники

В Нижегородской области не будут вводить запрет на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Там отметили, что в настоящее время никакого запрета на реализацию спиртосодержащей продукции в период новогодних праздников не установлено.

Ранее онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос о том, где россияне хотели бы встретить Новый год и сколько потратить на праздник мечты.

Выяснилось, что почти треть россиян (31%) хотели бы встретить Новый год в доме или квартире с видом на горы. Почти каждый пятый (22%) хотел бы потратить на Новый год мечты более 400 тыс. рублей.