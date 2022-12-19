Движение временно ограничат у площади Свободы в Барнауле

В Барнауле введут временное ограничение движения у площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке Социалистического проспекта от улицы Пушкина до улицы Ползунова в районе площади Свободы. Движение по нему ограничат 20 декабря с 15:30 до 17:00, пишет altapress.ru.

Как отмечают городские власти, движение будет перекрыто в связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, которые заступают на службу по охране общественного порядка.

В связи с ограничением движения будет скорректирована работа общественного транспорта по маршрутам № 57, 60, 73, 109 и 109оп.