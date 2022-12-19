Четыре подземных перехода с мозаиками отреставрируют в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт четырех подземных пешеходных переходов. Он будет включать и проектирование реставрации мозаичных панно. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, подрядчиком выступит специальное научно-производственное управление «Реставрация» из Пятигорска. Работы должны выполнить не позже 10 ноября 2023 года.

RostovGazeta пишет, что мозаичные панно в подземных переходах являются достопримечательностью города. Их создали вручную в 1970–1980 годах с использованием флорентийской техники. Панно создавались одновременно со строительством подземных переходов. Они признаны объектами культурного наследия регионального значения.

В основу сюжетов мозаик положены зарисовки из жизни детей советских времен, начиная с момента рождения и заканчивая окончанием школы. В них также отражены исторические аспекты и трудовые достижения людей того времени.