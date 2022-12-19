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Автоэксперт допустил дальнейшее подорожание техосмотра в России

Автоэксперт Роман Солдатов допустил дальнейшее подорожание техосмотра в России
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Тарифы на техосмотр (ТО) могут повышаться, так как 913 рублей — это всё еще минимальный порог. Об этом 19 декабря заявил автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

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По его словам, предполагать увеличение цен можно было после отмены обязательного ТО для автомобилей физических лиц.

«Из-за этого услуга нужна коммерческому транспорту — автобусам, такси и грузовикам массой более 3,5 тонн. Содержание станций — удовольствие не дешевое и на одном общественном транспорте ее владелец не продержится», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что транспортные средства от четырех до 10 лет должны проходить процедуру ТО раз в два года, а старше 10 лет — ежегодно.

По его словам, на фоне того, что в России растет спрос на модели авто 2008-2010 года выпуска, ТО они будут проходить каждый год. Можно предположить, что благодаря этому услуга вновь станет востребованной, что может помочь владельцам станций.

Ранее в понедельник сообщалось, что с 1 января 2023 года тарифы на техосмотр вырастут в среднем на 57%. В большинстве субъектах ставка составит 913 рублей.

Владельцы мотоциклов отдадут за процедуру 321 рубль. Для автобусов тариф составит от 1560 до 1880 рублей, а владельцам грузовиков придется платить от 900 до 1960 рублей.

Максимальное повышение тарифов ожидается в Санкт-Петербурге. Там действует ставка в размере 881 рубля, а в 2023 году ее ориентировочно повысят до 1540 рублей.

В сентябре сообщалось, что в ГИБДД РФ стали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. В перспективе ГИБДД сможет отключать нарушителей от единой информационной системы техосмотра, ЕАИСТО.

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