Автоэксперт допустил дальнейшее подорожание техосмотра в России

Тарифы на техосмотр (ТО) могут повышаться, так как 913 рублей — это всё еще минимальный порог. Об этом 19 декабря заявил автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

По его словам, предполагать увеличение цен можно было после отмены обязательного ТО для автомобилей физических лиц.

«Из-за этого услуга нужна коммерческому транспорту — автобусам, такси и грузовикам массой более 3,5 тонн. Содержание станций — удовольствие не дешевое и на одном общественном транспорте ее владелец не продержится», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что транспортные средства от четырех до 10 лет должны проходить процедуру ТО раз в два года, а старше 10 лет — ежегодно.

По его словам, на фоне того, что в России растет спрос на модели авто 2008-2010 года выпуска, ТО они будут проходить каждый год. Можно предположить, что благодаря этому услуга вновь станет востребованной, что может помочь владельцам станций.

Ранее в понедельник сообщалось, что с 1 января 2023 года тарифы на техосмотр вырастут в среднем на 57%. В большинстве субъектах ставка составит 913 рублей.

Владельцы мотоциклов отдадут за процедуру 321 рубль. Для автобусов тариф составит от 1560 до 1880 рублей, а владельцам грузовиков придется платить от 900 до 1960 рублей.

Максимальное повышение тарифов ожидается в Санкт-Петербурге. Там действует ставка в размере 881 рубля, а в 2023 году ее ориентировочно повысят до 1540 рублей.

В сентябре сообщалось, что в ГИБДД РФ стали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. В перспективе ГИБДД сможет отключать нарушителей от единой информационной системы техосмотра, ЕАИСТО.