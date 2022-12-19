Эмбер Херд заявила о намерении уладить дело о клевете с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Херд согласилась на урегулирование судебного спора о клевете с бывшим мужем Джонни Деппом. Об этом она заявила 19 декабря в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам актрисы, решение стало для нее «очень трудным» и последовало за «долгими размышлениями».

«После долгих размышлений я приняла очень трудное решение урегулировать дело о клевете, возбужденное против меня моим бывшим мужем в Вирджинии», — написала Херд.

При этом она подчеркнула, что не признает своей вины, а пошла на этот шаг, так как «с нетерпением ждет возможности начать свою жизнь заново, как планировала это сделать еще шесть лет назад».

В этот же день издание Daily Mail сообщило, что сторонам удалось достичь соглашения. Страховая компания актрисы выплатит Деппу $1 млн.

До этого Херд обратилась в суд с апелляцией на решение по иску о клевете, поданному против нее Джонни Деппом. В начале июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства экс-супруга.

Суд обязал актрису выплатить актеру $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

Актеры официально расторгли брак в 2016 году. Судебное разбирательство между бывшими супругами началось в 2019 году после выхода статьи в The Washington Post, в которой Херд назвала себя «публичной персоной, представляющей проблему домашнего насилия». Сам Депп не был напрямую указан в публикации, однако позднее заявил, что скандал стоил ему ряда прибыльных ролей.

17 сентября сообщалось, что стриминговый сервис Fox Entertainment Tubi снял фильм о судебном процессе между американскими актерами и бывшими супругами. Режиссером телевизионного фильма под названием Hot Take: The Depp/Heard Trial выступила Сара Ломан, сценарий написал Гай Николуччи. Деппа сыграл Марк Капка, известный по фильму «Мыслить как преступник», а образ Херд воплотила Меган Дэвис, которая снималась в сериале «Две девицы на мели».