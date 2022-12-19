Преподавателей вуза в Невинномысске осудят за взятки от студентов

В Невинномысске суда ожидают четверо преподавателей государственного гуманитарно-технического института. Декана и троих сотрудников обвиняют в получении взяток.

NewsTracker со ссылкой на прокуратуру и СУ СКР по Ставрополью пишет, что преступная группа действовала в стенах вуза около четырех лет. По данным следствия, в 2017 году декан организовал схему по сбору средств от учащихся. В нее были вовлечены трое его подчиненных.

До 2020 года группа получила от студентов 69 взяток, сумма которых составила 1,3 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Невинномысский городской суд.

Ранее в Севастополе заведующему кафедрой одного из вузов и его сотруднице предъявили обвинения в получении взятки от студентов. Заведующий кафедрой получил 30 тыс. рублей за закрытие экзаменационных долгов. Сотрудница вуза, которая выступила посредницей, взяла за оказанные услуги со студентов 20 тыс. рублей.