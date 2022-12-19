В Минске завершились переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

В Минске завершились переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в расширенном составе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» в понедельник.

Встреча продлилась более двух с половиной часов.

На встрече Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

Ранее сообщалось, что самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска. Там Владимира Путина встречал лично Александр Лукашенко. Переговоры лидеров двух стран начались уже по дороге в белорусскую столицу, куда они направились в одной машине. В Белоруссию российский президент прибыл впервые за три года.

В Минск также прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Главной темой встречи, как отмечал Лукашенко незадолго до ее начала, является экономика. В повестке назывались цены на газ, региональные и международные проблемы, а также военные аспекты.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Как заявил, в свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

Ранее, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).