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Студенты за два месяца сшили более 51 тыс. изделий для участников спецоперации

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Фото: #МЫВМЕСТЕ
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Студенты специального профессионального образования (СПО) в рамках общероссийской акции «Мы вместе» за восемь недель сшили более 51 тыс. изделий для участников специальной военной операции (СВО).

Дело добровольное: в России в 2022 году резко выросло число волонтеров
Почти каждый второй житель страны регулярно или разово помогал нуждающимся

Среди изготовленных изделий толстовки, термобелье, спальные мешки, балаклавы, перчатки, шапки и изделия общего предназначения, в том числе рюкзаки, маскировочные халаты и подсумки для аптечек.

В акции участвуют студенты более чем из 700 профессиональных образовательных организаций. В рамках акции также организована швейная мастерская «Мы рядом», в которой трудится свыше 14 тыс. студентов из 301 колледжа РФ.

Кроме того, более 2 тыс. студентов из 415 колледжей, работающих в области сварочного производства, уже изготовили 864 печи-буржуйки. Большинство из них уже передано в штабы «Мы вместе» для дальнейшей отправки в зону дислокации военных и лагеря для мобилизованных.

«Нашим военным я пожелаю терпения, здоровья и самого главного — возвращения домой», — сказала студентка Красноярского техникума социальных технологий Ольга Алданова.

Ранее, в конце октября, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что участники акции «Мы вместе. Дети» отправили более 270 тыс. писем российским военным, принимающим участие в спецоперации. Он добавил, что в письмах к солдатам ребята говорят об уважении и любви к тем, кто защищает Родину.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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