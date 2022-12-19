Эксперт рассказал о ценностях Российского движения детей и молодежи

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в понедельник, 19 декабря, рассказал «Известиям» о том, какие ценности несет в себе Российское движение детей и молодежи.

Прежде всего эксперт обратил внимание на то, на сегодняшний день меняются представления о ценностях — это касается и взрослых, и молодежи. Поэтому, по его словам, важно сделать так, чтобы эти ценности приобрели фундаментальное значение.

«Особенно это важно для молодежи, которые вырабатывают свое собственное понимание того, что для них важно. Поэтому в этом смысле Движение будет иметь успех. Стержень этого движения в том, что молодежь реализует те проекты, которые интересны ей, а не навязаны сверху. <...> Сейчас необходимо с учетом новых реалий дать возможность молодежи запустить собственное движение, которое было бы и интересно им самим. Естественным образом они приходят к тем ценностям, которые важны и для них, и для старшего поколения, потому что эти ценности фундаментальные», — подчеркнул Гагарин.

По его словам, запустить процесс работы организации было сложно, однако в момент, когда «решаются вопросы жизни и смерти, вся шелуха отпадает».

«И мы понимаем, что у нас есть история с большой буквы и это по сути разговор с будущим. Этот разговор ведут сами дети. Они ведут разговор о том же, о чем и мы, только другими словами», — добавил специалист.

Днем ранее сообщалось об открытии съезда движения, участников которого поприветствовал президент РФ Владимир Путин. В ходе съезда 19 декабря были определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Во встрече приняли участие представители 89 регионов России — от каждого в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

Закон о создании движения был подписан российским лидером 14 июля. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.