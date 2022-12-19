Дело об уклонении от уплаты налогов на 27 млн рублей возбудили в Татарстане

В Татарстане в уклонении от уплаты налогов на 27 млн рублей заподозрили руководителя компании «Строй-Метиз». Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по республике.

Следствие полагает, что глава фирмы вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Таким образом он скрыл от налоговой более 27,5 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», пишет InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Фигурантом по нему проходит 50-летний руководитель ООО «Строй-Метиз».

Расследование продолжается.

15 декабря сообщалось, что в Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, которая занимается охраной и электромонтажными работами. Предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 67 млн рублей.