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Бойцы подразделения ДНР «Каскад» взяли в плен группу военнослужащих ВСУ

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Фото: соцсети
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Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики (ДНР) «Каскад» взяли в плен группу украинских военных. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщается в Telegram-канале бойцов.

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«Пачка пленных», — говорится в сообщении.

К нему прилагается видео. Судя по кадрам, в плен попали не менее 15 украинских военных. Подробности в сообщении не приводятся.

В этот же день стало известно о ликвидации опорного пункта иностранных наемников под Марьинкой в ДНР российскими военнослужащими из группы «Викинг». Цели были обнаружены с помощью беспилотника. После этого был нанесен удар с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), что привело к серьезному пожару вследствие возгорания горюче-смазочных материалов.

Также в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, были уничтожены части позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку.

Ранее, 6 декабря, в Минобороны РФ сообщили о взятии в плен пятерых украинцев под Марьинкой. Как отметили в ведомстве, они были захвачены в первом же бою в ДНР российскими военнослужащими, которые были призваны для участия в специальной военной операции (СВО) в рамках частичной мобилизации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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