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Детский омбудсмен рассказала о способе избежать буллинга в школах

Детский омбудсмен Мишонова предложила подписывать хартию, чтобы избежать буллинга в школах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Хартия по борьбе с буллингом в школах могла бы помочь сохранить дружескую атмосферу в коллективах. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила в понедельник, 19 декабря.

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По ее словам, нередко конфликты в школах начинаются с педагогов.

«Например, пишет девочка: «Я покрасила волосы в розовый цвет. Классный руководитель отругал, а директор сказал идти домой смывать», — сказала омбудсмен в интервью телеканалу «360».

Мишонова уточнила, что учителя не всегда понимают, что подросткам важно выделяться, давят на них и провоцируют. Но существует буллинг и на уровне самих школьников, которые создают конфликты между собой.

«Я бы очень хотела, чтобы эту хартию подписал каждый ребенок, который приходит учиться в школу. Это намерение о том, что у нас будет бесконфликтная и дружественная среда, что все неурядицы и какие-то маленькие ссоры мы будем решать на доверительном и уважительном уровне», — заключила она.

8 декабря врач-психиатр, нарколог клинико-диагностического центра «Медси» на Красной Пресне Екатерина Наркевич рассказала, как определить, что подросток подвергается буллингу.

«Подростка, подвергаемого буллингу, легко узнать по симптомам эмоционального стресса: подавленность, тревожность, замкнутость, нарушение питания, сна, способности к обучению. Ранее раскрепощенный и открытый, человек перестает делиться переживаниями и не выходит из комнаты», — сказала она в разговоре с Life.Ru.

Наркевич отметила, что основная проблема кроется в том, что взрослые часто не замечают ущерб, причиненный физическому и психическому здоровью ребенка: главное, чтобы объект воспитания становился подчиняемым, предсказуемым и успешным с их точки зрения, передает RT.

Ранее, 3 ноября, Мишонова рассказала, что количество жалоб на буллинг в подмосковных школах с 2018 года снизилось приблизительно в четыре раза. По ее словам, таких результатов удалось добиться в том числе благодаря развитию служб медиации в школах.

«Мы начали обучать учителей методам медиации. У нас по линии медиации прошли обучение 2 тыс. педагогов. Службы медиации организованы в каждой школе Московской области», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

27 апреля сообщалось, что в школах Москвы появятся службы примирения, которые помогут детям решать конфликты мирным путем. Основная задача службы — способствование формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Кроме того, в работе службы участвуют и сами школьники (от 14 лет) в роли волонтеров.

Школьная служба примирения подключается к работе, когда конфликт произошел между детьми или между учеником и учителем: к примеру, когда не удалось найти общий язык — в класс пришел новичок или сменился учитель.

Службы будут предлагать восстановительный подход, который позволит тщательно разобраться в ситуации без ущемления достоинства обеих сторон. Обратиться в службу сможет любой учащийся.

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