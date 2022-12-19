Боец «Авось» о том, как себя надо вести при попадании в зону обзора беспилотника

Боец «Авось» о том, как себя надо вести при попадании в зону обзора беспилотника

2022-12-19 18:32:52

2022-12-19 18:32:52

2022-12-19 18:32:52

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