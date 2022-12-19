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Путин подписал документ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО

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Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Московской области, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих, подписанное главой государства, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19 декабря.

«Необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой»
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Российское правительство должно обеспечить заключение данных соглашений. Ему рекомендовано предоставлять участки военным в безвозмездное пользование.

Льготы также предлагается ввести для ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

«Газета.Ru» добавляет, что речь идет о землях в муниципальной или государственной собственности.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период специальной военной операции на Украине.

Для получения денег необходимо подать специальный рапорт.

Указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации, Путин подписал в начале ноября.

19 октября президент заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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