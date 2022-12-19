VK отметит Новый год серией увлекательных лекций

О том, как сохранить здоровье, достичь успеха и построить крепкие отношения, и многом другом расскажут звездные спикеры масштабного новогоднего проекта «VK Место встречи идей». Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут бесплатно посмотреть девять лекций на самые разные темы — от искусства до спорта.

«VK Место встречи идей» — серия познавательных лекций от профессионалов своего дела. Среди звездных спикеров — Александра Скрипченко, Алексей Столяров, Антон Пинский, Ольга Свиблова, MIA BOYKA, Михаил Лабковский, Наталья Зубарева, ELMAN и Ольга Бузова. Они поделятся с аудиторией соцсети своими знаниями, идеями и прикладными советами на все случаи жизни.

В каждой серии проекта «VK Место встречи идей» — по три лекции звездных спикеров. Выпуски будут опубликованы в сообществе «ВКонтакте» с авторами 26 декабря, 3 и 7 января. Из лекций зрители узнают всё самое важное о здоровье и саморазвитии, успешной карьере и гармоничных отношениях, науке, искусстве, спорте и путешествиях — такой широкий диапазон тем позволит каждому найти для себя что-то интересное. Спикеры помогут пользователям поставить конкретные цели на 2023 год и расскажут, какие планы у них самих.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Вместе с командой VK мы подготовили пользователям «ВКонтакте» еще один новогодний сюрприз — проект «VK Место встречи идей», объединивший девять познавательных лекций от девяти звездных спикеров самой разной величины и специализации. Например, секретами крепких отношений поделится Михаил Лабковский, правилами здоровья — Наталья Зубарева, а правилами успеха — Ольга Бузова. Мы верим, что наш проект поможет пользователям и авторам социальной сети узнать много нового, вдохновиться историями спикеров и сформировать личный список целей — чтобы следующий год прошел еще лучше».