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Участники съезда движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых»

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Участники съезда Российского движения детей и молодежи в понедельник, 19 декабря, переутвердили название «Движение первых».

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На голосовании было представлено пять вариантов нового названия: «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение» и «Юность». Большинством голосов было выбрано «Движение первых» (760).

Голосование проходило в понедельник в Манеже.

О том, что участники съезда выберут новое название для движения, рассказал накануне, 18 декабря, председатель правления движения, заместитель главы Минобрнауки РФ Григорий Гуров.

Тогда же сообщалось об открытии съезда движения, участников которого поприветствовал президент РФ Владимир Путин. В ходе съезда будут определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Во встрече принимают участие представители 89 регионов России — от каждого в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

До этого, 13 декабря, президент назначил Григория Гурова председателем правления движения детей и молодежи.

14 июля глава государства подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения.

Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

Участниками движения могут стать несовершеннолетние ученики школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и вузов. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального.

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