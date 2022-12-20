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В правительстве Москвы рассказали об импортозамещении проволоки

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Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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По итогам 2022 года столичный завод «Авиаль» прогнозирует увеличение производства проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, рост показателей обусловлен высоким качеством локальных изделий и потребностью в замещении импортных аналогов. «Изделиям компании доверяют даже в авиакосмической отрасли — там их применяют для сварки особо ответственных конструкций», — подчеркнул Овчинский.

Проволока используется в машиностроении, судостроительной, железнодорожной, авиационной отраслях и на упаковочных линиях в сфере производства пищевой продукции. Ее применяют для сварочных работ, металлизации, «выращивания» деталей на 3D-принтерах.

Как отметил гендиректор компании Борис Игонькин, выпускаемая заводом проволока отличается более высоким качеством, чем импортные аналоги. При этом процесс ее производства считается более инновационным и экологичным. «По сравнению с европейской продукцией, которой почти не осталось на рынке, наша существенно дешевле», — добавил он.

Кроме того, при производстве применяется технология финишной очистки проволоки и специальные методы вакуумной упаковки готовой продукции, защищающие ее от окисления.

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