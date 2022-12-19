Zara начала проигрывать суды из-за остановки продаж в России

Компания Inditex (Zara, Pull&Bear и другие) выступала ответчиком по иску на 40 млн рублей. Истец — торговый центр в Подмосковье «Зеленопарк» — возмутился тем, что испанская компания сама без дополнительных переговоров остановила продажи в магазине Zara с 6 марта по 30 ноября. В суде Inditex не оспаривала этот факт. Хотя российские законы не позволяют арендаторам самостоятельно принимать такие решения. Это следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря.

При этом ритейлер указал, что торговая сеть притормозила работу не по собственному желанию. Компания утверждала, что введение санкций не позволили компании продавать одежду и обувь в прежнем темпе. Торговая сеть столкнулась с логистическими сложностями: полеты в РФ запретили, транспортное сообщение со странами Евросоюза для отечественных перевозчиков ограничено.

Но суд заметил, что ритейлер не пытался изменить договор аренды, хотя обстоятельства работы серьезно изменились. Более того, «предпринимательская деятельность носит рисковый характер, что ответчик не мог не учитывать при заключении договора аренды», сказано в документах. А проведение СВО и санкции против РФ нельзя отнести к числу обстоятельств непреодолимой силы, которые могут освободить стороны от обязательств, это следует из договора аренды сторон.

Поэтому 5 декабря суд встал на сторону торгового центра: теперь торговая сеть должна выплатить неустойку в 5,4 млн рублей арендодателю, его компенсацию сократили с 40 млн рублей.

Inditex закрыла в России торговые точки своих брендов в марте этого года. Тогда причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

2 сентября сообщалось, что торговые центры массово подают в суд на Inditex. На тот момент было заведено 32 дела.

25 октября стало известно, что компания нашла покупателя бизнеса в России.