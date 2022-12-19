Куда сходить в Петербурге на новогодние праздники – 2023: лучшие идеи и места

В период новогодних праздников Санкт-Петербург становится одним из центров внутреннего туризма. Северная столица охотно встречает гостей, и каждый может найти для себя способ хорошо провести время и отдохнуть. Куда пойти в городе на Неве с ребенком, семьей, любимыми или друзьями, читайте в материале «Известий».

Куда сходить в Петербурге с ребенком на новогодние праздники – 2023

Многочисленные театры Северной столицы специально к Новому году готовят представления для маленьких зрителей. Малышам расскажут зимние сказки, в которых они встретят любимых героев: Деда Мороза, Снегурочку, Морозко. Можно будет попасть и на традиционные елки, где устраивают конкурсы и угощают сладостями. Музеи тоже не остаются в стороне, организуя для маленьких гостей тематические экскурсии и квесты.

А если поехать за город, то можно посетить экофермы, где дети познакомятся со спутниками Деда Мороза — оленями и покатаются на собачьих упряжках.

Катки Петербурга в новогодние праздники – 2023

Погрузиться в зимнюю сказку предлагают жителям и гостям катки Северной столицы, каждый из которых отличается особой красотой. Например, ледовое пространство в Севкабель-порту располагается на берегу Финского залива, а в Охта-парке дорожки, залитые льдом, тянутся через лес. Неизменно популярным остается каток на острове Новая Голландия, а самый большой находится на Елагином острове. Цены на билеты и режим работы в праздники лучше уточнять на сайтах ледовых площадок.

Куда пойти в Петербурге на новогодние праздники – 2023

Гулять по новогоднему Петербургу всегда сказочно, ведь главные улицы украшают светящиеся гирлянды и величественные инсталляции. И хотя в 2023 году новых закупок не было и при декоре использовали прошлогодние украшения, в Северной столице всё еще есть на что посмотреть.

Каждый год гостей ждет новогодняя ярмарка в Никольских рядах. В 2023 году пространство превратится в маленькую Арктику, а посетители смогут сделать уникальные снимки в фотозоне с инсталляцией белых медведей и айсбергов, насладиться горячим стритфудом и приобрести памятные сувениры.

Фестивали и торговые ряды откроются и в других частях города на Неве — во дворе Петропавловской крепости, на Пионерской площади, Елагином острове, в Гостином дворе.

Готовятся к праздникам арт-кластеры Петербурга. В магазинах появляются подарки и новогодние сувениры, а кафе и рестораны предлагают горячий кофе, глинтвейн, пунш и другие зимние напитки.

Режим работы транспорта Петербурга в новогодние праздники – 2023

С 1 по 9 января общественный транспорт Северной столицы будет работать по графику выходного дня. А в новогоднюю ночь будет продлена работа метрополитена и наземного транспорта. Войти на станции метро пассажиры смогут до 1:00, а поезда будут возить пассажиров до 2:00.

Ранее «Известия» писали, где можно встретить Новый год – 2023 в Санкт-Петербурге. Праздничную программу подготовили многие рестораны и культурные учреждения Северной столицы.