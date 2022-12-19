Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году

Руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Россию, что она якобы планирует вторжение в республику в 2023 году. Об этом он рассказал 19 декабря в интервью телеканалу TVR Moldova.

По его словам, вопрос не в том, будет ли наступление России на Молдавию, а в том, когда конкретно это произойдет.

«Либо в начале года, в январе-феврале, или позже — в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», — заявил Мустяцэ.

Доказательств или обоснований своих слов он не привел.

Службе информации и безопасности Молдовы пришлось разъяснять сомнительные утверждения своего руководителя. На сайте ведомства уточняется, что чиновник якобы имел в виду не нападение России на Молдавию, а попытку российской армии «пробить сухопутный коридор» в Приднестровье. То есть речь, вероятно, идет о возможном наступлении на Николаев и Одессу, пишет «Страна.ua».

В конце ноября президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обратился в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Молдавией. Он обвинил Кишинев в давлении на Тирасполь и угрозе гуманитарной катастрофы в регионе.

Молдавия препятствует внешнеэкономической деятельности, ограничивает поставку в республику важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, оказывает давление на хозяйствующие субъекты Приднестровья, отметил он.

Лидер Приднестровья призвал принять ООН и ОБСЕ безотлагательные меры.

В октябре в МИД России заявили, что украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье. Киев «раскручивает» тезис об угрозе со стороны российских военных, которые служат на левом берегу Днестра, подчеркнули в министерстве.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил нежелание властей Молдавии вести диалог с Приднестровьем. По его словам, руководство страны рассчитывает на вариант недипломатического урегулирования.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В республике опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.