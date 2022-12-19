Верховный суд Великобритании поддержал план по отправке беженцев в Руанду

Верховный суд Великобритании одобрил план по депортации нелегальных мигрантов в Руанду, теперь британцы хотят начать высылать их как можно скорее. Об этом 19 декабря сообщает портал NPR.

В МВД Великобритании подчеркнули, что «эта политика является законной, и сегодня суд подтвердил это».

При этом, как отмечается в публикации, лондонский суд потребовал пересмотреть решения о высылке из страны восьми иммигрантов. Судья решил, что дела не были «рассмотрены должным образом».

Авторы материала напомнили, что план по высылке нелегальных мигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище был представлен бывшей главой МВД Великобритании Прити Пател в апреле. При этом первый депортационный рейс, который должен был вылететь 14 июня, отменили в последний момент из-за соответствующего срочного решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В свою очередь Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в страну могут быть высланы в Руанду.

В Государственной думе раскритиковали возможную отправку украинских беженцев в Руанду. Первый зампред комитета по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что действия Великобритании показывают реальное отношение Запада к украинцам.

12 декабря британский премьер-министр Риши Сунак представил план по пресечению нелегальной миграции в Соединенное Королевство в 2023 году. По словам Сунака, новая стратегия состоит из пяти пунктов. В частности, нелегалов лишат возможности оспорить решение о депортации, будет усилен контроль над Ла-Маншем. Помимо этого, британские власти начнут активно взаимодействовать с албанскими коллегами, а также вдвое увеличат число сотрудников, рассматривающих просьбы о предоставлении убежища. Также будут подтверждены договоренности с властями Руанды, которая готова принимать у себя нелегалов из Британии.

27 июля 2021 года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также обещали издать официальный запрет на пересечение пролива без соответствующего разрешения.