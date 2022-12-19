Реклама
Прямой эфир
Политика
В Минске стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Общество
На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение
Авто
Техосмотр в России с 1 января 2023 года подорожает в полтора раза
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Свыше 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта
Общество
Путин рекомендовал выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Армия
Бойцы группы «Викинг» сожгли опорный пункт наемников под Марьинкой
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ

Верховный суд Великобритании поддержал план по отправке беженцев в Руанду

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edward Crawford
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд Великобритании одобрил план по депортации нелегальных мигрантов в Руанду, теперь британцы хотят начать высылать их как можно скорее. Об этом 19 декабря сообщает портал NPR.

Остров невезения: новый британский премьер хочет выселить нелегальных мигрантов в Руанду
Ранее с такой инициативой выступал Борис Джонсон

В МВД Великобритании подчеркнули, что «эта политика является законной, и сегодня суд подтвердил это».

При этом, как отмечается в публикации, лондонский суд потребовал пересмотреть решения о высылке из страны восьми иммигрантов. Судья решил, что дела не были «рассмотрены должным образом».

Авторы материала напомнили, что план по высылке нелегальных мигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище был представлен бывшей главой МВД Великобритании Прити Пател в апреле. При этом первый депортационный рейс, который должен был вылететь 14 июня, отменили в последний момент из-за соответствующего срочного решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В свою очередь Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в страну могут быть высланы в Руанду.

В Государственной думе раскритиковали возможную отправку украинских беженцев в Руанду. Первый зампред комитета по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что действия Великобритании показывают реальное отношение Запада к украинцам.

12 декабря британский премьер-министр Риши Сунак представил план по пресечению нелегальной миграции в Соединенное Королевство в 2023 году. По словам Сунака, новая стратегия состоит из пяти пунктов. В частности, нелегалов лишат возможности оспорить решение о депортации, будет усилен контроль над Ла-Маншем. Помимо этого, британские власти начнут активно взаимодействовать с албанскими коллегами, а также вдвое увеличат число сотрудников, рассматривающих просьбы о предоставлении убежища. Также будут подтверждены договоренности с властями Руанды, которая готова принимать у себя нелегалов из Британии.

27 июля 2021 года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также обещали издать официальный запрет на пересечение пролива без соответствующего разрешения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022