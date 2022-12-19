Семь человек пострадали при столкновении легковушек в Липецке

В Липецке в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 18 декабря на автодороге «Обход ЛТЗ». Предварительно установлено, что 56-летний водитель Kia Sportage при повороте налево не уступил Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 34-летний житель Воронежа, пишет LipetskMedia.

В результате столкновения пострадали оба водителя, находившиеся в Volkswagen 31-летняя девушка, четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка, а также 52-летняя и 19-летняя пассажирки Kia.

Как уточняет GOROD48, у водителя Volkswagen диагностированы переломы ребер и ушиб грудины, у его 31-летней супруги — переломы рук, у их шестилетней дочери — перелом костей черепа, у ее четырехлетнего брата — травмы живота.

«Состояние детей, получивших травмы в ДТП, стабильное. Их жизни и здоровью угрозы нет», — сообщили GOROD48 в детской больнице. Водитель второй иномарки, а также его 52-летняя и 19-летняя пассажирки получили переломы и ушибы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В тот же день два легковых автомобиля столкнулись на трассе Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области. Шесть человек госпитализированы с различными травмами.