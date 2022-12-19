Читатели NYP увидели скрытый смысл в опросе Маска об уходе с поста главы Twitter

Читатели американской газеты New York Post поделились мнениями, почему миллиардер и владелец Twitter Илон Маск провел в соцсети опрос о своем уходе с поста генерального директора социальной сети. Свои комментарии они оставили под статьей, опубликованной 19 декабря.

«Я считаю, что это было его намерением с самого начала. Он вычистил мусор и разоблачил коррупцию в правительстве. Теперь он может вернуться к тому, что ему нравится, — к космической программе и производству автомобилей. Отличная работа, Илон», — поделился D D.

Как полагает один из пользователей, тот, кто сменит бизнесмена на должности, будет придерживаться политики Маска и «наведет порядок в Twitter». По его мнению, уход миллиардера с поста гендиректора соцсети, поможет «заткнуть рты инвесторам Tesla», которые жалуются на его недостаточное внимание этому бизнесу.

«Почему мне кажется, что Илон Маск уже знал результаты опроса? Он действительно знал. Он всё равно собирался уйти в отставку, но теперь у него есть полномочия сделать это и выбрать подходящего генерального директора», — добавил Nightowl/Journalist.

Голосование предпринимателя Илона Маска началось в воскресенье и завершилось 19 декабря. Он предложил пользователям Twitter решить, оставаться ли ему на посту главы компании. Из 17,5 млн человек за уход Маска выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Его действия в соцсети вызвали споры среди западных политиков и пользователей.