Травмированного коньком хоккеиста из Челябинска перевели из реанимации в палату
Вратарь детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал» из Челябинска, которому рассекли шею коньком во время матча, идет на поправку. Об этом сообщил в понедельник, 19 декабря, глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Добровольский.
По его словам, за ночь состояние юного пациента стабилизировалось.
«Идет на поправку. Сегодня утром спортсмена перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии», — написал он в своем Telegram-канале.
Добровольский добавил, что в больнице юноша пробудет еще около двух недель.
Днем ранее глава департамента здравоохранения сообщил, что 15-летний хоккеист Александр Беспалов получил травму шеи, порезавшись о конек другого спортсмена во время матча в Сургуте. После оказания экстренной помощи его доставили на станцию скорой медицинской помощи, где провели операцию.
Инцидент произошел в матче между челябинским «Метеор-Сигналом» и местной командой «Олимпиец» в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.