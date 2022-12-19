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Травмированного коньком хоккеиста из Челябинска перевели из реанимации в палату

Депздрав ХМАО: 15-летнего хоккеиста из Челябинска, травмированного коньком, перевели из реанимации в палату
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Вратарь детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал» из Челябинска, которому рассекли шею коньком во время матча, идет на поправку. Об этом сообщил в понедельник, 19 декабря, глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Добровольский.

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По его словам, за ночь состояние юного пациента стабилизировалось.

«Идет на поправку. Сегодня утром спортсмена перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии», — написал он в своем Telegram-канале.

Добровольский добавил, что в больнице юноша пробудет еще около двух недель.

Днем ранее глава департамента здравоохранения сообщил, что 15-летний хоккеист Александр Беспалов получил травму шеи, порезавшись о конек другого спортсмена во время матча в Сургуте. После оказания экстренной помощи его доставили на станцию скорой медицинской помощи, где провели операцию.

Инцидент произошел в матче между челябинским «Метеор-Сигналом» и местной командой «Олимпиец» в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

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