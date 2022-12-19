Упавшую в обморок москвичку обокрали на 250 тыс. рублей

Упавшую в обморок жительницу Москвы обокрали на сумму свыше 250 тыс. рублей, сообщает 19 декабря источник «Известий».

Утром в воскресенье женщина потеряла сознание в районе станции метро «Маяковская», а когда очнулась, то обнаружила, что у нее пропала дорогая сумка, внутри которой находились личные сбережения в объеме €300, а также фирменные очки и смартфон iPhone 13.

Известно, после потери сознания девушку доставили в городскую клиническую больницу № 23, где она и очнулась, но уже без вещей.

В данный момент подробностями инцидента занимаются столичные правоохранительные органы.

Ранее, 16 декабря, управление на транспорте МВД России по ЦФО сообщило о том, что два грузчика украли 600 тыс. рублей из багажа пассажирки, вылетавшей в Киргизию из аэропорта Домодедово. Следственным отделом линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).