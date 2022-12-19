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Дело возбудили после травмирования 88-летнего петербуржца из-за гололедицы

Дело возбудили после травмирования 88-летнего петербуржца на обледеневшем пешеходном переходе
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как 88-летний пенсионер травмировался, упав на обледеневшем пешеходном переходе. Об этом 19 декабря сообщили в городском главке СК РФ.

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«Следственным отделом возбуждено уголовное дело <…> по факту получения повреждений различной степени тяжести в результате падения на обледенелом пешеходном переходе у дома 15 по Чкаловскому проспекту днем 14 декабря 2022 года пожилого мужчины 1934 года рождения», — говорится в сообщении.

Указано, что правоохранительные органы расследуют дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как отмечается, следователи уже осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства травмирования пенсионера. У него диагностированы многочисленные переломы. Причина этого, как указывается в сообщении, в том, что городское дорожное предприятие «Центр» не обеспечило уборку перекрестка Ораниенбаумской улицы и Чкаловского проспекта от снега и наледи.

В конце ноября сообщалось, что прокуратура через суд добилась выплаты компенсации для жительницы Самары, которая получила травмы при падении у подъезда жилого дома во время гололеда. Коммунальщики обязаны возместить стоимость лечения, неполученную заработную плату в размере 186 тыс. рублей, а также компенсировать моральный вред.

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