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В Киевской области ввели экстренные отключения света

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Фото: РИА Новости/стрингер
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В Киевской области после ночных повреждений энергетических объектов введены экстренные отключения света. Об этом сообщил глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале в понедельник, 19 декабря.

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«В области введены экстренные отключения. Отмечаю, графики стабилизационных отключений бездействуют», — написал он.

Он сообщил также об обесточивании трех районов области.

«Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная», — отметил Кулеба.

О повреждении объектов критической инфраструктуры в Киевской области стало известно ранее в этот день.

Утром в понедельник в Киеве звучала воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко также сообщал, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах.

При этом официальной информации об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины от Министерства обороны России не поступало.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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